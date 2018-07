Vermisster Mann tot aufgefunden

Der 83-jährige Mann hatte am Samstagabend eine Klinik unbemerkt verlassen. Die Suchmaßnahmen am gleichen Abend sowie am nächsten Tag waren erfolglos geblieben. Auch der Einsatz eines Hubschraubers und eines Suchundes des THW Marburg brachten keine Hinweise auf den Verbleib des Vermissten.

Am Sonntagabend fand dann der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Mann gegen 21.45 Uhr.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Er lag abseits befestigter Wege tot in einem Gebüsch an einer Böschung unterhalb der Mensa auf den Lahnbergen. Für den 83 Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine fremdverschuldete Todesursache, teilt die Polizei mit. (red)