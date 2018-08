Vier Verletzte nach Chlorgasaustritt

In Kirchhain musste die Polizei wegen eines Chlorgasaustritts den Bereich um das Freibad am Dienstagabend absperren.⋌ (Symbolbild: Meistrell)

Kirchhain Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagabend, 28. August, wegen eines Chlorgasaustritts fast drei Stunden in Kirchhain am Freibad im Einsatz gewesen.