Vier Waggons eines Güterzuges entgleisen

Kirchhain Vier leere Waggons eines Güterzuges sind am Freitagmorgen am Bahnübergang in der Niederrheinischen Straße in Kirchhain aus dem Gleis gesprungen. Nach Angaben der Bundespolizei entstand dabei ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Der Bahnunfall ereignete sich gegen 9 Uhr an einer Weiche, an der der Güterzug von der Main-Weser-Bahn auf die Ohmtalbahn geleitet wird. Die hinteren vier der 23 Waggons entgleisten, einer kippte um. Beschädigungen gab es am Zug, dem Bahnkörper sowie an der Signaltechnik. Der Bahnübergang war für mehr als vier Stunden gesperrt. Der leere Zug war auf dem Weg in Richtung Nieder-Ofleiden, um Schotter zu laden. (red/Foto: Bundespolizei Kassel)