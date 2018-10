Von Michael Tietz

Virtuos, humorvoll und charmant

MUSIK Hinterländer Männerensemble unterstützt Hospizdienst „Immanuel“ / Konzert am 18. November

Gladenbach Virtuos, humorvoll, charmant – so beschreiben Musikfans das Hinterländer Männerensemble. Ihr erstes Konzert in Gladenbach geben die sechs Sänger am Sonntag, 18. November, in der katholischen Kirche. Damit unterstützen sie den Hospizdienst „Immanuel“.

