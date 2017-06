Von Sascha Valentin

Vögel, Ferkel, Rinder und mehr

Bauernmarkt Besucher können nicht nur Tiere sehen, sondern auch an Ständen stöbern

Dautphetal-Silberg Der sechste Kleintier- und Bauernmarkt am gestrigen Sonntag in Silberg war ein voller Erfolg. Und das, obwohl einige Regenschauer die Veranstalter am Vormittag kurz die Luft anhielten ließen. Den Besuchern machte das Wetter aber offenbar nichts aus.

