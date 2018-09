Vom mobilen Büro bis zum Allrounder

Im Gladenbacher Stadtgebiet sind knapp 300 Männer und Frauen in 14 Einsatzabteilungen ehrenamtlich aktiv. Jedes Team verfügt über mindestens ein Feuerwehrfahrzeug. In einigen Stadtteilen sind mehrere „rote Riesen“ stationiert. Sechs von ihnen können vom Stützpunkt in der Gladenbacher Industriestraße ausrücken. Hier gab es in diesem Jahr bereits 67 Einsätze.

Alle Anforderungen der Feuerwehr mit nur einem Standard-Fahrzeug abdecken – das ist nicht möglich, macht Stadtbrandinspektor Alexander Wagner bei einem Rundgang durch die große Halle deutlich. Gleichwohl sind die hier zur Verfügung stehenden Fahrzeuge vielseitig einsetzbar.

Einsatzleitwagen (ELW 1): Der Sprinter rückt bei kleinen bis mittelgroßen Einsätzen aus. „Das ist unsere mobile Kommandozentrale“, erklärt Alexander Wagner. An Bord befinden sich unter anderem Telefon, Computer, Funkgeräte und Kartenmaterial. Von hier aus werden die Einsatzsituationen koordiniert, kontrolliert und dokumentiert. In der Regel arbeiten ein Zugführer und zwei Funker im ELW. Bei großen Einsätzen kommt zur Unterstützung noch ein zweiter Einsatzleitwagen des Feuerwehr-Führungsdienstes aus Marburg hinzu.

Die Drehleiter kommt auch bei den Nachbarn zum Einsatz – für den Gerätewagen gibt es mehrere Container

Drehleiter (DLK 23/12): „Sie reicht bis zu 30 Meter hoch“, erklärt der Stadtbrandinspektor. Die Kurzbezeichnung „23/12“ steht für die genormte Rettungshöhe. Sprich: Wenn die Drehleiter 12 Meter vom Gebäude entfernt steht, erreichen die Einsatzkräfte mit dem Korb immer noch eine Höhe von mindestens 23 Metern.

Das Fahrzeug dient zu Rettung von Menschen und Tieren aus Höhen und Tiefen sowie zur Brandbekämpfung. Ausgestattet ist es unter anderem mit einer Krankentrage, die auf dem Korb befestigt wird. Die Drehleiter wird auch bei Wohnhausbränden in den Gemeinden Bad Endbach und Lohra eingesetzt. Als die Ortsdurchfahrt Eckelshausen wegen einer Baustelle gesperrt war, hätte „Florian Gladenbach 6/30/1“ – so der Funkrufname – auch nach Dautphetal ausrücken müssen.

Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25): Wenn es brennt, ist der Oldie im Gladenbacher Feuerwehr-Fuhrpark gefordert. Seine Aufgabe: die Wasserversorgung zu sichern. Dabei hilft die Kreiselpumpe im Heck, mit der 1600 Liter pro Minute bei 8 bar Druck gefördert werden können.

Das Löschfahrzeug führt außerdem 2500 Liter Wasser im Tank mit. An Bord befinden sich neben Schläuchen auch 120 Liter Schaummittel und ein Stromaggregat. „Das TLF fährt stets mit der Drehleiter raus“, erklärt der Stadtbrandinspektor. Während der Fahrt kann sich ein Trupp mit Atemschutzgeräten ausrüsten, um bei Ankunft an der Einsatzstelle sofort aktiv werden zu können. Sechs Helfer bilden auf dem TLF eine Einheit.

Hilfeleistungslöschgrup­penfahrzeug (HLF 16): Der Mercedes ist der Allrounder im Fuhrpark der Gladenbacher Feuerwehr. „Er wird bei Bränden, Verkehrsunfällen und anderen technischen Hilfeleistungen eingesetzt“, erklärt Alexander Wagner. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Seilwinde, ein Lichtmast, ein Stromaggregat, ein Sprungretter, Schläuche und ein hydraulischer Rettungssatz mit Schneid- und Spreizgerät sowie ein Hochleistungslüfter, mit dem die Feuerwehrleute ein Gebäude von Rauch befreien können. Der Wassertank fasst 1600 Liter. Außerdem können die Aktiven auf einen großen Wasserbehälter zurückgreifen. Nach dem Aufbau kann dieser mit 10 000 Litern befüllt werden. Zur Besatzung des HLF gehören ein Gruppenführer und acht weitere Einsatzkräfte.

Gerätewagen Logistik (GWL): Für ihre vielfältigen Aufgaben benötigt die Feuerwehr immer mehr Ausrüstungsgegenstände und Geräte, die nicht in den herkömmlichen Einsatzfahrzeugen untergebracht werden können. Dieses Wechselladerfahrzeug kann mit verschiedenen kleinen Containern bestückt werden. Dazu gehört eine Rüstkomponente, die bei technischen Hilfeleistungen – zum Beispiel bei Verkehrsunfällen – nützlich ist. An Bord befinden sich dann Hebekissen, Kanthölzer und hydraulischer Zylinder. Auch Geräte, die bei Unwettereinsätzen gebraucht werden, finden hier ihren Platz.

Als in diesem Sommer die Waldbrandgefahr besonders hoch war, befand sich der Abrollbehälter für die Wasserversorgung auf dem Gerätewagen. Dieser ist unter anderem mit 2000 Meter B-Schläuchen und einer Pumpe bestückt. Einen dritten Container will die Feuerwehr für den Hochwasserschutz aufrüsten.

Kommandowagen (KdoW): Der Pick-up ist eigentlich als Fahrzeug für Feuerwehr-Führungskräfte gedacht. „Wir können mit ihm aber auch schnell Verletzte aus unwegsamem Gelände abtransportieren, wenn ein Krankenwagen dort nicht hinkommt“, sagt Alexander Wagner. Dank der kleinen Ladefläche dient der VW auch als Nachschubfahrzeug – wenn zum Beispiel zusätzliches Ölbindemittel oder Ausrüstung für den Gewässerschutz an die Einsatzstelle gebracht werden müssen. (Fotos: Tietz)