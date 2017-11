Von Stefanie Wellner

Vor Weihnachten: Marburg leuchtet

ADVENTSZEIT Broschüre gibt einen Überblick Veranstaltungen / Zahlreiche Neuheiten

Marburg Am Freitag, 1. Dezember, erfolgt mit dem Lichtspektakel „Marburg b(u)y Night“ der Start in die Weihnachtszeit. Am Samstagmittag eröffnen dann um 12 Uhr die beiden Weihnachtsmärkte.

