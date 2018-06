Vorbereitungen für die Schlossfestspiele laufen

Die Bühne steht schon und nun geben Arbeiter auch dem Schlosshof selbst den letzten Schliff (Foto). Dort, wo das Kassen- und Toilettenhäuschen stand, bevor es im vergangenen Jahr abgerissen wurde, haben die Arbeiter gestern den Hof gepflastert.

Wenn die Arbeiten in der kommenden Woche abgeschlossen sind, werden auch die Theaterproben im Schlosshof anlaufen. Bisher probt Regisseur Frank Johannes Wölfl mit dem Ensemble noch im Kulturfundus am Biedenkopfer Marktplatz.

Zwei Stücke stehen bei den diesjährigen Schlossfestspielen auf dem Programm: Das Kindermusical „Ritter Rost und das Gespenst“ hat am 15. Juli Premiere; das wiederaufgenommene Musical „Die Hatzfeldt“ läuft am 3. August an. Infos und Tickets auf www.schossfestspiele-biedenkopf.de. (sab/Foto: Abbe)