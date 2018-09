Von Hartmut Bünger

WLAN-Hotspot am Biedenkopfer Markt gestartet

Internet Tarek Al-Wazir gibt den Starschuss für die „Digitale Dorflinde“

Biedenkopf Wer am Marktplatz in Biedenkopf unterwegs ist, kann künftig kostenlos surfen. Am Montagmorgen hat ein öffentlicher WLAN-Hotspot offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Das war zugleich der Startschuss für das hessenweite Programm „Digitale Dorflinde“.

