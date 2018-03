Waffen, Drogen und Brownie-Kuchen

Seitdem sitzt der Mann wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. In der Neustädter Wohnung des Mannes stellten die Beamten mehr als fünf Kilogramm unterschiedlicher Rauschmittel, Bargeld und Waffen sicher. Unter den Drogen waren mehrere Kilogramm Amphetamine und Marihuana sowie mit Marihuana versetzter Brownie-Kuchen.

Der Beschuldigte machte bei der Polizei von seinem Recht zu Schweigen Gebrauch. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr erging Haftbefehl gegen den 24-Jährigen. (crö)