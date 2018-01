Von Philipp Lauer

Wagen müssen vorm Zug zum TÜV

Straßenkarneval Die Strecke wird für den Rosenmontagszug 2018 leicht geändert

Marburg In drei Wochen, um 13.33 Uhr, geht in Marburg der Rosenmontags-Umzug los. Die Narren arbeiten in ihren Werkstätten bis zum Höhepunkt des Straßenkarnevals jede freie Minute an ihren Wagen.

