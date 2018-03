Von Sascha Valentin

Wanderer genießen Kaiserwetter

750-JAHR-FEIER Über 200 Kombacher laufen den ersten Teil ihrer Gemarkungsgrenze ab

Biedenkopf-Kombach Mit reichlich Sonne im Gepäck haben die Kombacher am Samstag die erste Grenzbegehung in Vorbereitung ihrer 2018 anstehenden 750-Jahr-Feier in Angriff genommen.

Copyright © mittelhessen.de 2017