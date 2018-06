Wanderung ist gespickt mit Informationen

VEREINSLEBEN Revierförster Kroh erzählt auf Weg in Seibertshäuser Grund über Wald, Kultur und Geschichte

GLADENBACH-WEIDENHAUSEN 35 Freunde und Mitglieder des Heimatvereins haben am Samstag an einer Wanderung in den Seibertshäuser Grund teilgenommen. Auf der knapp vierstündigen Wanderung gab es von Revierförster Ernst Heinrich Kroh jede Menge Informationen.

