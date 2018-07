Was Kinder früher spielten

Der Thale-Stahlbautechnik-Metallbaukasten werde vor 1962 in der ehemaligen DDR hergestellt. Er sollte laut Begleitheft „das Zusammenwirken der technischen Gesetze“ zeigen. Die Miniaturmodelle und -Figuren im Vordergrund hat offenar ein Margarinehersteller in den 1930er Jahren als Sammelfiguren auf den Markt gebracht. Das Bilderbuch „Der glückliche Löwe“ von Louise Fatio und Roger Duvoisin erschien erstmals 1954 und gewann zwei Jahre später den Deutschen Jugendbuchpreis. (Foto: Abbe)

Funktionsfähige Kindernähmischen gab es schon vor 100 Jahren: Rechts ist ein schwarzes Modell aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts zu sehen, links die Kindernähmaschine „Regina“, die in den 1950er Jahren für Mädchen produziert wurde – wobei Rosa übrigens keines schon immer als „klassische Mädchenfarbe“ galt. (Foto: Abbe)

Eine Mitte des 20. Jahrhunderts in Form eines kirchlichen Bauwerks gefertigte Krippe. (Foto: Abbe)

Die Kinderwiege aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammt aus dem Gasthaus „Zum Hirschen“ in Biedenkopf. Daneben stehen Puppenwiegen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. (Foto: Abbe)

Autos, Sandeimer, Murmeln – viele Spielsachen, die Kinder heute noch mögen, gab es auch vor Jahrzehnten schon: Der rote Holzlastwagen stammt aus den 1940er Jahren. das Glasmurmelspiel aus den 1950ern. Mit dem bunten Holztraktor, dem Blecheimer und dem hölzernen Roulette mit Kreisel spielten Kinder in den 1960ern, der kleine aufziehbare Glasvogel ist etwas jünger. Und das Fangspiel mit Kugeln – eines der wenigen aus Plastik gefertigten Spielzeuge in der Ausstellung, wurde um 1970 hergestellt. (Foto: Abbe)

Haushaltsgegenstände als Vorbild für Spielzeuge: Das Mini-Waschbrett stammt aus den 1950er Jahren; die Kinder-Bügeleisen sind älter, sie wurden in den 1920er und 1930er Jahren hergestellt. Auch die Puppenhaus-Möbel und das Geschirr stammen aus den 1930ern. Ähnliche Spielzeuge für kleine Puppeneltern gibt es auch heute – ein Spielzeug-Waschbrett sucht man im modernen Kinderzimmer aber sicher vergebens. (Foto: Abbe)

