Von Christian Röder

Was tun mit 2,4 Millionen Euro?

FINANZEN Ausschuss steigt in Diskussion über die Verwendung der „Hessenkasse“ ein

Dautphetal Langsam aber sicher kommt Bewegung in die „Hessenkasse“. Es sei an der Zeit sich Gedanken über die Verteilung der vermutlich 2,4 Millionen Euro zu machen, meint Dautphetals CDU-Fraktion. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde am Dienstagabend diskutiert.

