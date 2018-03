Wasserschaden: 800 Schüler haben frei

„So einen Fall hatten wir noch nicht. Weil zu viel Schnee auf dem Dach lag, ist der Unterricht schon einmal bei uns ausgefallen - jetzt nun also wegen zu viel Wasser“, erzählt Schulleiter Michael Prötzel. Am Dienstagmittag konnte er schon wieder über das schmunzeln, was einige Stunden zuvor noch für reichlich Trubel gesorgt hatte.

Weil in der Nacht von Montag auf Dienstag die Wasserhauptleitung leckgeschlagen war, fiel der Unterricht für die Klassen 7 bis 12 an der Freiherr-vom-Stein-Schule aus. Betroffen war der komplette obere Schulstandort. Lediglich für die Grundschule und Förderstufe in der Ringstraße lief der Betrieb planmäßig.

Am Mittwoch wird der Unterricht wieder planmäßig für alle Klassen stattfinden

Entdeckt hatten den Schaden Reinigungskräfte am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr. Sie wollten gerade die Großsporthalle in Ordnung bringen. Die stand jedoch unter Wasser. Sofort wurde Hausmeister Kurt Wolf alarmiert. Er schaute umgehend im Technikraum der Schule nach dem Rechten. Hier ist die Heizung untergebracht und hier verläuft die Wasserleitung.

„Als ich die Tür aufschloss, schoss mir eine richtige Welle entgegen“, erzählt Kurt Wolf. Knöchelhoch stand das Wasser im Heizungsraum und bahnte sich dann seinen Weg durch die angrenzende Tischtennishalle und die Treppe hinunter in Richtung Küche.

Schnell hatte Kurt Wolf das Übel ausgemacht: Ein marodes Stück an der Hauptleitung. Deshalb machte sich der Hausmeister sofort daran, das Hauptventil abzudrehen, um die Überschwemmung zu stoppen. Seitdem ist die komplette Wasserversorgung an der Europaschule lahmgelegt.

„Und genau das ist der Grund, warum der Unterricht ausfällt“, erzählt Michael Prötzel. Keine Toilette kann mehr benutzt werden, kein Wasserhahn funktioniert – auch im angrenzenden Oberstufengebäude, wo die Mensa untergebracht ist.

Schnelles Handeln war am frühen Dienstagmorgen gefragt. Denn rund 800 Schüler mussten darüber informiert werden, dass sie heute zu Hause bleiben können.

Auf drei Wegen machte die Schulleitung dies publik. Um 6.30 Uhr informierte Michael Prötzel den Hessischen Rundfunk – der gab den Unterrichtsausfall in Gladenbach anschließend in seinen Hörfunkprogrammen bekannt. Die Schule selbst postete auf ihrer Homepage, dass aus „technischen Gründen“ kein Unterricht ab der Jahrgangsstufe 7 stattfindet.

Parallel dazu nahm der stellvertretende Schulleiter Günter Zell Kontakt mit den heimischen Busunternehmen auf. Deren Fahrer überbrachten dann den Jugendlichen an den Haltestellen die freudige Nachricht über den schulfreien Tag. „Das war wohl die wirksamste Methode“, meint Michael Prötzel.

Außerdem habe sich die Nachricht über die sozialen Medien (WhatsApp-Gruppen, Facebook) schnell verbreitet. „Nur ganz wenige Kinder waren dann tatsächlich zur Schule gekommen“, erzählt Michael Prötzel. Er spricht von einem glimpflichen Ausgang, ohne Chaos. Im Sekretariat stand allerdings das Telefon nicht still. Etwa 40 Eltern fragten nach, ob denn tatsächlich am Dienstag keine Schule sei.

Gegen 7.30 Uhr waren dann auch die ersten Handwerker vor Ort. Sie begannen damit, den Wasserschaden zu beheben, Trockner aufzustellen und das nötige Ersatzteil für die Hauptleitung zu beschaffen.

Wann die große Sporthalle wieder genutzt werden kann, steht derzeit noch nicht fest

Am Mittwoch (21. Februar) wird der Unterricht nach Auskunft der Schulleitung wie gewohnt stattfinden können. Mit einer Ausnahme: „Unser Sportunterricht wird wohl noch länger unter dem Wasserschaden zu leiden haben“, erklärt Michael Prötzel. Denn noch steht nicht fest, warum auch die Großsporthalle überflutet wurde. Außerdem wird es einige Zeit dauern, bis der Hallenboden wieder trocken ist.

„Wir hatten noch Glück“, sagt Kurt Wolf. Wäre das Leck an der Hauptleitung an einem Wochenende aufgetreten, wäre der Schaden deutlich größer ausgefallen. Am Montagabend gegen 22 Uhr war in der Großsporthalle noch alles in Ordnung. Deshalb muss der Rohrbruch erst in der Nacht passiert sein, vermutet der Hausmeister.

Neben der Sporthalle ist vor allem der Archivraum der Freiherr-vom-Stein-Schule betroffen. Dieser liegt direkt gegenüber des Heizungsraums auf der anderen Seite der Tischtennishalle. Das Wasser weichte die Kartons mit Unterlagen, die auf dem Boden standen, sofort auf.