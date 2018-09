Von Michael Tietz

Weiblich, singfreudig sucht …

MUSIK TonART hofft auf männliche Verstärkung für Projektchor / Erste Probe am Freitag

Gladenbach „Sie sucht ihn – Gib uns deine Stimme“: So haben die Sängerinnen von TonART Gladenbach ihren Aufruf für den neuen Projektchor überschrieben. Er richtet sich an alle singfreudigen Männer. Die erste Probe steht am Freitag (7. September) auf dem Programm.

