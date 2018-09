Weidenhausen sucht nach seinem Tischtennis-Dorfmeister

TURNIER Hobbyspieler treten am 29. September an die Platte

Bei der Tischrtennis-Dorfmeisterschaft am 29. September in Weidenhausen können alle Hobbyspieler ab 18 Jahre mitmachen, die keine Spielberechtigung des HTTV haben. (Foto: Jürgen Treiber/pixelio.de)

Gladenbach-Weidenhausen Ran an die Platte heißt es am Samstag, 29. September, wieder in Weidenhausen. Dann richtet der TTC Weidenhausen die Tischtennis-Dorfmeisterschaft aus. Anmeldeschluss für das Jedermann-Turnier ist am 26. September.