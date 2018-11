Weihnachtsmarkt lockt wieder

FEIER Fünfte Neuauflage des bunten Budenzaubers auf Ortsmanns Platz in Lixfeld

Angelburg-Lixfeld Am Samstag, 1. Dezember, verwandelt sich Ortsmanns Platz in Lixfeld wieder in einen großen Weihnachtsmarkt. Es ist bereits die fünfte Auflage.

