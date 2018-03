Weitere Spielhalle überfallen

Gegen 20.15 Uhr betrat der Maskierte laut Polizeibericht die Spielhalle in der Niederrheinischen Straße und bedrohte die allein anwesende 27 Jahre alte Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe. Der Täter ließ sich das Bargeld in eine mitgebrachte Tasche packen und verschwand zunächst zu Fuß Richtung Bahnhof. Die Bedrohte blieb unverletzt.

Der Polizei liegen bislang weder Erkenntnisse über den weiteren Fluchtweg vor, noch darüber, ob der Täter weiter zu Fuß flüchtete oder in ein Fahrzeug stieg.

Der Gesuchte ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank, hellhäutig und spricht akzentfreies Deutsch. Bei dem Überfall trug er ein hellgraues Kapuzensweatshirt, wobei er die Mütze über seine schwarze Maskierung gezogen hatte, und eine schwarze Sporthose mit weißer Aufschrift.

Polizei schließt Zusammenhang mit jüngsten Überfällen auf andere Spielhallen nicht aus

Die Kriminalpolizei Marburg schließt einen Tatzusammenhang mit den jüngsten Überfällen auf Spielhallen nicht aus - zuletzt war eine Spielothek in Marburg Tatort - und bittet um Mithilfe. Wer war zur Tatzeit gegen 20.15 Uhr beziehungsweise kurz davor oder danach in der Niederrheinischen Straße in Tatortnähe und hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die beschriebene Person gesehen und kann sie noch detaillierter beschreiben oder würde sie wiedererkennen? Wer hat eventuell besetzte parkende Fahrzeuge in der Nähe gesehen und kann dazu etwas sagen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg unter der Nummer (06421) 4060. (red)