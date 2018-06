Welcher Beruf passt zu mir?

Wenn der Schulabschluss näher rückt, stellt sich für viele Jugendliche die Frage, wie es weitergeht: Studium oder Ausbildung? Was passt besser zu mir? Orientierung bieten über 55 Aussteller bei der Ausbildungs- und Studienmesse in der Hinterlandhalle der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill . Vorgestellt werden über 100 handwerklich, technische und soziale Berufe.

Firmen, Behörden, Schulen und Universitäten aus der Region werben bei der Ausbildungs- und Studienmesse in Dautphetal am 3. und 4. März nicht nur um Azubis und Studierende, sondern sie geben auch Einblicke in die verschiedenen Berufsbilder, so dass sich jeder selbst ein Bild davon machen kann, ob sein Traumberuf auch wirklich etwas für einen ist. Neben den Betrieben stellen verschiedene Institutionen den Schülern ihre Angebote vor. Bildungsträger informieren zum Beispiel über Qualifizierungsmaßnahmen. Berufsschulen stellen vollzeitschulische Ausbildungsgänge vor.

Am besten sei es Infos aus erster Hand zu bekommen, findet IHK-Präsident Eberhard Flammer. Die Ausbildungs- und Studienmesse, die die IHK bereits zum wiederholten Mal in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Marburg und der Kreishandwerkerschaft Biedenkopf, ausrichtet, sei dafür ein „exzellenter Ort“, so Flammer.

Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine Reihe von Fachvorträgen als Begleitprogramm der Messe (siehe Kasten).

„Besuchen Sie die Ausbildungs- und Studienmesse und nutzen Sie dort die Möglichkeit, mit den Personalverantwortlichen und Ausbildern ins Gespräch zu kommen“, teilt die IHK Lahn-Dill hierzu mit.

Mit Experten ins Gespräch kommen, Tipps vom Ausbildungsberater und Vorträge hören

In den Vorträgen informiert beispielsweise die Agentur für Arbeit über „Wege nach der Schule im Hinterland“ und Studienberater sprechen über die Vorteile von „Studium Plus“. Auch einzelne Berufe werden en détail vorgestellt (siehe Kasten).

Eröffnet wird die Messe am Freitag, 3. März, um 8 Uhr. Für den Publikumsverkehr ist sie zwischen 8.30 und 14 Uhr geöffnet. Am Samstag, 4. März, ist Messezeit zwischen 9.30 und 14 Uhr geöffnet.

DAS BEGLEITPROGRAMM DER MESSE

Das Begleitprogramm mit Fachreferaten findet im Vortragsraum statt.

Freitag, 3. März:

9 Uhr: Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik – Ausbildungsberuf mit Perspektive (Frank Groß, Elkamet Kunststofftechnik)

9.30 und 11 Uhr: Freiwilligendienst bei Volunta in Hessen und weltweit (Maren Böhm, Volunta, Deutsches Rotes Kreuz in Hessen)

10 und 11.30 Uhr: Wege nach der Schule im Hinterland (Agentur für Arbeit Marburg)

10.30 und 12 Uhr: Mein Start ins Berufsleben – Erfolgreich im Bewerbungsverfahren / Vorstel­lungsgespräch punkten (Michael Donges, Roth-Werke)

12.30 Uhr: Ausbildung, Studium oder beides? Ein kurzer Überblick über die verschiedenen Ausbildungswege (Gerd Hackenberg, IHK Lahn-Dill)

Samstag, 4. März:

10 Uhr: Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik – Ausbildungsberuf mit Perspektive (Ralf Schmidt, Elkamet Kunststofftechnik)

10.30 Uhr: Vom Realschulabschluss zum dualen Masterstudium – Absolventen berichten (Herr Klimaschewsky, C+P Möbelsysteme)

11 und 12.30 Uhr: StudiumPlus: Das Studium mit dem PraxisPlus (StudiumPlus Wetzlar)

11.30 Uhr: Studienorientierung/Studienwahl (Technische Hochschule Mittelhessen)

12 Uhr: Möglichkeiten der Studienfinanzierung (Sparkasse Marburg-Biedenkopf) (crö)