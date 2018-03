Von Christian Röder

Wenn die Oma mit dem Jungspund ...

LITERATUR Lesung mit Izquierdo

Bad Endbach-Wommelshausen „Dame in den besten Jahren sucht Kavalier, der sie zum Nacktbaden fährt. Entgeltung garantiert“ – die Annonce klingt verlockend, oder? Dumm nur, dass die Dame 88 Jahre alt ist. Diese Geschichte gab es am Donnerstag in Wommelshausen zu hören.

