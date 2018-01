Von Michael Tietz

Wenn es blitzt und bröckelt

FINANZEN Gladenbacher Ausschüsse steigen in die Haushaltsberatung ein

Gladenbach Blitzer, marode Straßen, Kindergärten, Jugendarbeit: Vielen Themen hat die erste Runde der Haushaltsberatungen in Gladenbach geliefert. Am 15. Februar will das Parlament über den städtischen Etat abstimmen. Bis dahin stehen noch mehrere Sitzungen an.

