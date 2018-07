Wer hat die bunte Kuh geklaut?

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 3. Juli, zwischen 2 und 10 Uhr in der Gladenbacher Straße in Fronhausen.

Dabei geriet die bunt gefleckte Kuh aus Acryl im Wert von etwa 1000 Euro in das Visier der Diebe. Zunächst lösten die Unbekannten in dem Vorgarten die Schrauben, um die Beute aus einem Sandsteinfundament zu heben. Anschließend suchten sie mit dem „Vierbeiner“ das Weite.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Das Diebesgut ist rund 40 Kilogramm schwer, etwa 1,65 Meter hoch, 80 Zentimeter breit und 2,20 Meter lang. Der Abtransport dürfte mit einem Anhänger oder Kleinlaster erfolgt sein, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Ermittler hoffen nun darauf, dass Zeugen verdächtige Fahrzeuge und Personen wahrgenommen haben. „Dabei können auch schon Beobachtungen vor der Tat von Bedeutung sein. Eventuell haben die Diebe den Ort des Geschehens zuvor ausbaldowert“, so der Marburger Polizeisprecher Jürgen Schlick. (red)

Hinweise an die Kriminalpolizei in Marburg , Telefon (0 64 21) 40 60.