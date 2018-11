Wer ist die schönste Frau Marburgs?

Parallel zur Marburg b(u)y night findet im Schlossberg-Center die Wahl der Miss Marburg statt. Präsentieren werden sich die Teilnehmerinnen der Schönheitswahl am Freitag, 30. November, um 20 Uhr zunächst in Abendmode und durch ein kurzes Laufsteg-Interview. Im Anschluss folgt gegen 22 Uhr für die Damen ein Durchgang in Summerlook und danach die Siegerehrung (geplant für 23 Uhr). Eine Jury wird die Siegerin ermitteln.

Moderiert wird die Veranstaltung von dem Miss-Wahl erprobten Gladenbacher Lutz Riemenschneider. Zwischendurch machen die angehenden Missen die Bühne frei für die Travestie-Show „The Night Queens“. Auftritte der Frankfurter Formation sind für 19 und 21 Uhr geplant, erklärt William Balser, der die Miss Marburg-Wahl für die Miss Germany Corporation ausrichtet.

Die gewählte Miss Marburg qualifiziert sich für die Teilnahme an der Miss Hessen-Wahl.

Diese Landessiegerin wiederum nimmt im Miss Germany-Camp vom 7. bis 14. Februar sowie an der Miss Germany-Endwahl im Europa-Park Rust am Samstag, 23. Februar 2019 teil.

Gesucht: „Moderne, zielstrebige Frauen“

„Die Miss Germany Corporation freut sich auf moderne junge Frauen, die zielstrebig sind und sich selbst, wie auch den Miss-Titel für ein Jahr präsentieren möchten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Alle Teilnehmerinnen der Miss Marburg-Wahl erhalten als Präsent eine kosmetische Zahnaufhellung in einer Bielefelder Praxis.

Die Siegerin erhält zusätzlich als Preis unter anderem zwei Tageskarten für den Europa-Park in Rust sowie eine Siegerschärpe. Schärpen warten zudem auch auf die Zweit- und Drittplatzierte.

Die Miss Germany Corporation sowie das Schloßberg Center freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen unter www.missgermany.de/bewerben oder via E-Mail an s.zimmermann(at)missgermany.de. Unter dem Link finden angehende Missen auch weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen und Anmeldefristen.