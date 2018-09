Wer will, kann jetzt schon wählen

Wer es gar nicht erwarten kann, seine Stimme abzugeben, oder am Wahlsonntag keine Zeit hat, kann bereits jetzt seine Briefwahlunterlagen anfordern und wählen. In den kommunalen Wahlämtern liegen die Unterlagen dazu seit einer Woche bereit.

Jeder Wähler – in Hessen sind das 4,38 Millionen Menschen – setzt zwei Kreuze auf seinem Stimmzettel

Wer sich ausweisen kann, darf sogar schon an Ort und Stelle in einer Wahlkabine sein Kreuzchen machen. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag ihren Wohnsitz in Hessen haben. Wählbar ist jeder, der am Wahltag 21 Jahre alt ist und seit mindestens einem Jahr seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in Hessen hat – noch. Denn das Landtagsmandat ab 18 Jahren soll neu in die Verfassung aufgenommen werden.

Der Hessische Landtag hat 110 Sitze. Jeder Wähler setzt zwei Kreuze auf dem Stimmzettel: Die Erststimme ist für den Direktkandidaten. Damit entscheiden die Wähler, welche Person aus ihrem Wahlkreis diesen als Abgeordneter im Parlament vertreten soll. 55 Sitze werden mit den gewählten Direktkandidaten besetzt.

Die Zweitstimme ist für die Sitzanteile der favorisierten Partei im Landtag, die sogenannte Landesliste. Die restlichen 55 Sitze werden durch die Kandidaten der Landesliste besetzt.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ist für die Landtagswahl in die beiden Wahlkreise 12 und 13 unterteilt. Die sieben Hinterlandkommunen fallen allesamt unter den Wahlkreis 12 (Marburg-Biedenkopf I). Folgende Direktkandidaten treten an: Thomas Schäfer (CDU), Angelika Löber (SPD), Sandra Laaz (Grüne) Ingeborg Cernaj (Die Linke), Hans Otto Seitz (FDP), und Karl-Herrmann Bolldorf (AfD). Auf den jeweiligen Landeslisten ihrer Parteien stehen Thomas Schäfer auf Platz 11, Angelika Löber auf Platz 20, Hans Otto Seitz auf Platz 42 und Karl-Hermann Bolldorf auf Platz 7. Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre.

VOLKSABSTIMMUNG: Bei DIESEN VERFASSUNGSÄNDERUNGEN HABEN DIE BÜRGER DAS LETZTE WORT

Am 28. Oktober können die Wähler nicht nur ihr Kreuzchen bei ihren Wunschkandidaten für den hessischen Landtag machen, sondern auch über 15 Änderungen in der hessischen Landesverfassung entscheiden. Diese Änderungsvorschläge hat eine sogenannte Enquetekommission in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet. Das letzte Wort haben nun die Bürger. Bei der Volksabstimmung am 28. Oktober wird auf dem Stimmzettel hinter jeder der geplanten Änderung mit denen die Landesverfassung an die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte angepasst werden soll, ein „Ja“ oder „Nein“ zum Ankreuzen stehen. Wer mit allem einverstanden ist, hat auch die Option, allen Änderungen auf einmal zuzustimmen. Über folgende Punkte dürfen die Wähler abstimmen:

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau soll explizit in die Verfassung aufgenommen werden.

Kinderrechte sollen in die Verfassung aufgenommen und dadurch gestärkt werden.

Datenschutz und die Gewährleistung von Privatsphäre sollen zu den Grundrechten aller Hessen gehören.

Die Todesstrafe, die durch das Grundgesetz seit 1949 in Deutschland abgeschafft ist, soll nun auch aus der hessischen Verfassung gestrichen werden.

Nachhaltigkeit sowie die Förderung der Infrastruktur, der Kultur, des Ehrenamts und des Sports sollen als sogenannte Staatsziele in der Verfassung verankert werden.

Das Bekenntnis zu Europa soll auch in der Verfassung stehen. Hessen soll demnach nicht mehr nur „Glied der deutschen Republik“ sein, sondern auch „Teil der Europäischen Union“.

Man soll bereits ab 18 Jahren in den Landtag einziehen dürfen. Hessen ist aktuell das einzige Bundesland, indem man erst mit 21 Jahren Kandidat für den Landtag sein darf.

Gesetze sollen künftig auch elektronisch verkündet werden. Damit will man der Digitalisierung Rechnung tragen.

Die direkte Demokratie in Form von Volksbegehren und Volksabstimmungen soll gestärkt werden. Bisher brauchte es für ein Volksbegehren die Zustimmung von 20 Prozent der Stimmberechtigten. Kommt die Änderung durch, sind nur noch fünf Prozent notwendig.

Die Aufgaben des Hessischen Landesrechnungshofs sollen in der Neufassung klar geregelt werden. Zudem soll die Unabhängigkeit der Mitglieder des Rechnungshofs in der Verfassung ausdrücklich genannt werden.