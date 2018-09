Wieder auf die Füße kommen

GESUND Peter Wilke spricht über Fußprobleme

Biedenkopf (red). In der Reihe "Gesund! Vor Ort" dieser Zeitung spricht am Donnerstag, 16. April, der Chirurg Dr. Peter Wilke um 19 Uhr in Bistro des DRK-Krankenhauses Biedenkopf über "Gesunde Füße und den Beitrag der modernen Chirurgie".

Copyright © mittelhessen.de 2015