Windpark: Gemeinde erhält Pachteinnahmen

VERTRAG Details zwischen Angelburg und EAM Natur sind noch geheim

Angelburg-Gönnern Nun ist es offiziell: Die EAM Natur wird am „Stocksol“ in Angelburg den Windpark planen. Das haben beide Seiten am Freitag schriftlich besiegelt. Die Vertragsdetails sind noch geheim.

