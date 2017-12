Wir suchen das schönste Adventsmotiv

Foto-Wettbewerb des Hinterländer Anzeigers

Biedenkopf Alle Jahre wieder geht es nach einem trüben November in die Adventszeit über. Allüberall in den warmen Stuben erfreuen hübsche Dekorationen die Mädchen und Buben. Und weil wir viele talentierte Fotografen in unserer Leserschar haben, rufen wir zum kleinen Wettbewerb auf.

