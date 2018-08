Wo die Feuerwehr den Durst löscht

Betritt man das „Alte Reiffeisen“, fühlt man sich direkt heimisch. Viel Holz, große Fenster und idyllische Bilder an den Wänden. Rote Kissen auf der Bank. Und da das Herzstück einer jeden Kneipe: die Theke. Darauf: ein großer Bembel und eine Zapfanlage für Hochprozentiges. Hinter der Theke stehen klare Schnäpse und leere Gläser fein säuberlich aufgereiht. Beleuchtet wird die Szenerie von großen, rustikalen Lampen. Mit einem Wort: gemütlich.

Die Ursprünge der urigen Kneipe in Mornshausen reichen ins Jahr 2012 zurück. „Wir hatten damals Platzmangel und brauchten einen neuen Schulungsraum. Der alte war mit 25 Quadratmetern zu klein“ erinnert sich Mornshausens Wehrführer Marco Werner. „Wir wollten uns räumlich vergrößern.“ Deswegen übernahm die Feuerwehr das Gebäude hinter dem Gerätehaus. Dort sollte der Schulungsraum entstehen. Denn seit 1990 stand jener Teil des Gebäudekomplexes im Tal, in dem sich bis zum Jahr 2017 auch eine Filiale der VR Bank befand, leer.

Ein gemütlicher Treffpunkt, wo man nach der Arbeit im Blaumann hingehen kann

Parallel dazu kam aber auch die Idee auf, eine eigene Kneipe einzurichten – „alleine schon, um das neue Gebäude zu erhalten und zu finanzieren“, sagt Dirk Jacobi, der stellvertretende Wehrführer. Aber freilich auch, um der Dorfgemeinschaft etwas Gutes zu tun. „Wir hatten lange Zeit keine richtige Kneipe im Ort“, führt Jacobi aus. So ein gemütlicher Treffpunkt, wo man nach der Arbeit mal im Blaumann hingehen kann, um ein, zwei Bier zu trinken und sich mit den Kumpels zu treffen. „Hier steht eher das Bürgerverbindende und die zwischenmenschliche ,Sonderausstattung‘ im Fokus“, sagt Marco Werner und grinst.

„Am 8. Mai 2013 haben wir dann die Eröffnung gefeiert“, sagt Torsten Müller, der von allen nur Heinz genannt wird und sich mit Christian Kreiner um die Verwaltung, Reservierung und Dienstpläne von „Zum alten Reiffeisen“ kümmert. Seitdem ist der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Mornshausen/D. offiziell Betreiber einer eigenen Gaststätte. „Und über die fünf Jahre haben wir uns ziemlich gut gehalten.“

Anfangs, erinnern sich die Feuerwehrleute in den gemütlichen Räumlichkeiten der Kneipe, habe mitunter Land unter geherrscht. „Die Euphorie im Dorf war groß“, blickt Torsten Müller zurück. Wehrführer Marco Werner lacht und erzählt: „Ich weiß es noch genau, am 27. Dezember 2013 hatten wir 70 Mann in der Bude. In vier Reihen standen sie vor der Theke.“

Mittlerweile sei die Euphorie über den neuen Treff zwar etwas abgeflaut, „doch wir haben uns gut etabliert“, so die Feuerwehrleute. Verschiedene Gruppen und Vereine aus dem Dorf haben ihren Stammtisch im Alten Reiffeisen. Auch Wandergruppen würden häufig vorbeischauen.

Dabei war der Erfolg von Anfang an keineswegs sicher. „Im Bereich der Gastronomie waren wir alles unbeschriebene Blätter“, so Marco Werner. Das ist mittlerweile anders. Die Kameraden informierten sich beispielsweise über die Hygienestandards, die in der Gastronomie herrschen. „Wir haben sogar ein Zapfseminar besucht“, sagt Tobias Fedders.

Zwar ist der Feuerwehrverein Betreiber der Gaststätte, für die Bedienung setzt er aber auf Mini-Jobber. Acht Personen und eine „Notfall-Mannschaft“ hat der Verein dafür am Start. Torsten Müller und Christian Kreiner kümmern sich um die Einteilung der Dienste. „Und um das hier“, sagt Torsten Müller und hält sein Handy hoch. Dort trudelten nämlich häufig Reservierungen ein. Die hält der Mornshäuser dann in einem kleinen schwarzen Terminkalender fest.

Im Inventar habe man quasi „alles, was das Herz begehrt“, so Kassierer Andreas Müller. Die Auswahl reiche von Bier, verschiedenen Schnäpsen und Edelbränden über Prosseco, Apfelwein bis zu Aperol. „Aber keinen Wein. Lieblich, trocken, rot, weiß, rose ... - da kann man es sowieso nicht jedem Recht machen. Dennoch: Jeder geht hier mit einem Lächeln raus.“

Vor Ort zubereitete Speisen gibt es jedoch nicht. „Wir haben uns von Anfang an gegen eine eigene Küche entschieden. Da hätten sonst nämlich nochmal höhere Anforderungen auf uns gewartet“, so die Begründung. Hungrig muss dennoch keiner aus dem Alten Reiffeisen gehen. Bei Bedarf wird etwas in einem der umliegenden Speiselokale bestellt und dann geliefert.

Bewusst einen Namen gewählt, der nichts mit der Feuerwehr zu tun hat

Was den Feuerwehrleuten von Anfang an wichtig war: „Jeder soll sich eingeladen fühlen“, so Marco Werner. „Wir liegen mitten im Ortskern und wollen ein Treffpunkt für alle sein.“ Und das funktioniert: „Das Publikum reicht quer durchs Dorf. „Junge, Erwachsene, Senioren – alle kommen gerne hierhin.“ Bewusst habe man übrigens damals mit „Zum alten Reiffeisen“ einen eher feuerwehrfernen Namen gewählt. „Trotzdem sagen die Leute heute: Komm, wir gehen zur Feuerwehr“, sagt Marco Werner und lacht.

Weitere Infos und die Öffnungszeiten gibt es auf www.ffw-mornshausen.de.