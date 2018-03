Wohnhaus brennt in Eckelshausen

Biedenkopf-Eckelshausen (cam). Nicht nur der Brand in der Tapetenfabrik Kirchhain beschäftigte die Feuerwehren im Landkreis Marburg-Biedenkopf am Sonntag. Bereits in der Nacht zum Sonntag hat in der Unteren Bergstraße in Eckelshausen ein Wohnhaus gebrannt.

