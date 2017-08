Hartmut Bünger

Wohnhaus in Breidenbach brennt

FEUER Feuerwehr aus ganz Breidenbach im Einsatz / Drehleiter aus Biedenkopf

Breidenbach Ein Wohnhaus in der Perfstraße in Breidenbach ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehren aus ganz Breidenbach rückten an, um das Feuer zu löschen.

