Wohnhausbrand: Zwei Bewohner leicht verletzt

EINSATZ Sechsstelliger Schaden nach Feuer am Ortenberg in Marburg

Durch den Brand in dem Wohnhaus entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe, teilte Polizeisprecher Martin Ahlich am Montagmorgen mit. Das von einer sozialen Einrichtung betriebene Haus wurde zumindest teilweise unbewohnbar. Zwei Bewohner kamen zu weiteren Untersuchungen wegen des Verdachts leichter Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die übrigen sechs, die während des Feuers in dem Haus waren, blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des massiv gebauten, insgesamt dreigeschossigen Hauses.

Nach den ersten Ermittlungen brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock aus. Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Marburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort war für die Löscharbeiten bis 7.45 Uhr voll gesperrt. (red)