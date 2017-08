Wüstenlauf durch Afrika

TENNIS Sommercamp führt um die Welt

Dautphetal-Holzhausen Zu einer „Reise um die Welt“ hat der Tennisclub Dautphetal jetzt 30 Kinder an seine Anlage in Holzhausen eingeladen. Sie stand im Mittelpunkt des Sommercamps, den die Nachwuchsabteilung in jedem Jahr durchführt.

