Von Susan Abbe

"Zuhören - mit Zeit und Liebe"

SERIE Ehrenamtliche des Hospizdienstes Immanuel bieten Trauercafés auch in den Ferien

Biedenkopf-Wallau/ Gladenbach Wer einen geliebten Menschen verloren hat, kann seine Trauer nicht einfach in den Urlaub schicken. Genau deshalb läuft auch die Trauerbegleitung, die der Hospizdienst Immanuel bietet, in den Ferien weiter: Mit Trauercafés in Wallau und Gladenbach.

