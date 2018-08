Von Sascha Valentin

Zum Grenzgang läuft der Bankverkehr im Neubau

Wirtschaft Sparkasse feiert Richtfest in Biedenkopf

Biedenkopf Vier Monate nach der Grundsteinlegung hat die Sparkasse am Freitag Richtfest beim Neubau ihrer Geschäftsstelle in Biedenkopf gefeiert. Was den Zeitplan als auch das Budget angeht, lägen sie voll im Plan, sagte Sparkassen-Vorstandschef Andreas Bartsch.

