Zwei Flächenbrände fordern Feuerwehren

Am Freitagmorgen (20. Juli) bemerkte der Hilfspolizist der Gemeinde Bad Endbach aufsteigenden Qualm auf einem Feld an der Landesstraße 3049 zwischen Wommelshausen und Hülshof. Er informierte daraufhin die Feuerwehr-Leitstelle. Die schickte um 10.38 Uhr die erste Alarmierung an Einsatzkräfte aus der Gemeinde Bad Endbach raus. 14 Minuten später erfolgte nach Auskunft von Kreisbrandinspektor Lars Schäfer die große Alarmierung.

Im Einsatz waren die Ortsteilwehren aus Wommelshausen, Bottenhorn/Dernbach, Bad Endbach und Hartenrod/Schlierbach sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Bad Endbach. Auch das große Tanklöschfahrzeug (TLF 4000 SL) der Feuerwehr Biedenkopf rückte aus. Letzteres musste aber nicht mehr eingreifen und konnte, noch bevor es den Einsatzort erreicht hatte, wieder umkehren. Auf einer Fläche etwa so groß wie ein Fußballfeld brannte es.

Über einen Pendelverkehr brachten die Hilfskräfte aus der Gemeinde Bad Endbach genügend Löschwasser auf das Feld und verhinderten so einen größeren Schaden. „Die Feuerwehren haben von zwei Seiten angegriffen und so den Wald abgeschirmt. Etwa 20 Meter vor den Bäumen wurde das Feuer gestoppt. Die Einsatzkräfte haben eine Super-Arbeit abgeliefert“, betonte Lars Schäfer.

Auch Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) lobte die ehrenamtlichen Aktiven: „Nur dank eures schnellen und professionellen Einsatzes konnte heute Schlimmeres verhindert werden“, schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Nach rund drei Stunden waren alle Einsatzkräfte und Fahrzeuge wieder in den Feuerwachen.

Die Feuerwehren aus Quotshausen und Niedereisenhausen wurden am Donnerstagabend (19. Juli) um 20.10 Uhr ebenfalls zu einem Flächenbrand gerufen.

In Quotshausen stand eine fünf Meter lange Hecke in Flammen. Die Kameraden aus Quotshausen hatten den Brand schnell gelöscht, ihre Kollegen aus Niedereisenhausen mussten nicht mehr eingreifen. Um 20.36 Uhr war der Einsatz beendet. (mi)