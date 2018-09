Zwei Spielplätze bleiben weiterhin gesperrt

Ortsbeirat Stadt arbeitet an Lösungen für Flächen in Ludwigshütte und in der Oberstadt

Biedenkopf Die Spielplätze in der Biedenkopfer Oberstadt und in Ludwigshütte sind weiterhin aus Sicherheitsgründen gesperrt. Laut Bauamtsleiter Lothar Achenbach arbeitet die Stadt an Lösungen. Das wird aber noch dauern.

