Zwei Verletze bei Frontalzusammenstoß

Um kurz nach 16 Uhr war ein 23-jähriger Mann mit seinem VW Passat in Richtung Hommertshausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf regennasser Fahrbahn auf die rechte Bankette. Anschließend schleuderte er nach Angaben eines Polizisten vor Ort in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammen. Am Steuer saß ein 43-jähriger Mann.

L 3042 zeitweise voll gesperrt

Beide Autofahrer konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugwracks befreien und waren auch ansprechbar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden die beiden Männer nur leicht verletzt. Die Landesstraße 3042 war zwischen Hommertshausen und Mornshausen in beiden Richtungen wegen der Aufräumarbeiten gesperrt. (crö)