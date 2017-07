Von Sascha Valentin

Zwillinge haben "kuhles" Hobby

TIERE Louise und Louis Reuter aus Gönnern frisieren ihre Kühe fürs Ochsenfest in Wetzlar

Angelburg-Gönnern/WETZLAR Louise und Louis Reuter aus Gönnern haben beim Ochenfest in Wetzlar einen großen Auftritt. Die Zwillinge sind die einzigen Jungzüchter aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, die mit ihren Kühen an der Tierschau am Freitag teilnehmen.

