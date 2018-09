Brigittes Landleben

texte_mad

„Ich brauch Tapetenwechsel“, sprach die Birke und macht’ sich in der Dämmerung auf den Weg. So besang einst die Knef den Wunsch nach Veränderung im öden Lebenstrott, welcher in allen Wesen schlummert. Da denkst du deine Wohnung sei fertig eingerichtet und du kannst dich endlich in den teuren Designer-Sessel kuscheln, da wirst du plötzlich von Geistesblitzen hochgerissen, wie man es noch wohnlicher und pfiffiger gestalten könnte.

Copyright © mittelhessen.de 2018