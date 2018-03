Boccaccio begeistert deutsch-italienische Kinder

Giovanni Boccaccio, der italienische Literat des 14. Jahrhunderts, der mit seinen im „Decameron“ enthaltenen Novellen die europäische Literatur beeinflusst hat, ist der Schwerpunkt des diesjährigen Lesemarathons im Rahmen der Initiative der VDIG (Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur‐Gesellschaften e.V), zu der auch die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen e.V. gehört. Vor dem Boccaccio-Lesemarathon am Donnerstag, 15. März 2018, hat die DIG bereits die zweisprachigen Kinder der Gruppe „Bimbi Bilingui“ und ihre Freunde mit dem großen Schriftsteller vertraut gemacht. Am Samstag, 3. März 2018, haben über 15 Jungen und Mädchen im Vor- und Grundschulalter in der neuen Stadtbibliothek im Kulturhaus in Wetzlar an einer Lesung und Bastelaktion auf Deutsch und Italienisch mit Begeisterung teilgenommen. Der neue Veranstaltungsort hat sich sofort als geeignet und beliebt erwiesen. Die 1. Vorsitzende der DIG Mittelhessen e.V. Rita Schneider-Cartocci und das Mitglied Student Marius Witting haben Boccaccio und sein Buch kurz vorgestellt und die lustige Novelle von „Chichibio“ vorgelesen. Die Kinder erfuhren die Geschichte vom Koch Chichibio, der mit einer schlauen Antwort den Zorn seines Herrn in Gelächter verwandeln konnte. Dabei hatten sie die Möglichkeit, einige Wörter und Klänge der italienischen Sprache zu lernen und zu üben. Anschließend druckten die kleinen Teilnehmer ihre Karten mit einfachen Techniken, fast wie im Mittelalter. Mit Aquarellfarben, Pinseln, Kartoffeln und Korken bastelten sie ihre phantasievollen, bunten Kunstwerke.