DIG Mittelhessen e.V. ehrte das 25. Jubiläum der Regionalpartnerschaft zwischen Hessen und der Emilia Romagna mit italienischem Menü und Mozart-Arien im Ristorante Geranio in Braunfels

Am Freitag, 1. Dezember 2017, genossen über 40 Personen ein 4-Gang-Menü aus der Emilia Romagna; dabei wurden sie von Opernarien Mozarts auf Italienisch und Deutsch musikalisch begleitet. Wie die 1. Vorsitzende der DIG Mittelhessen e.V. Rita Schneider-Cartocci in ihrer Begrüßung erklärte, war der Anlass der Veranstaltung die Ehrung des 25. Jubiläums der Regionalpartnerschaft zwischen Hessen und der italienischen Region Emilia Romagna. Sie stellte dem Publikum Sopran Karina Sturm und Bass Joachim Korbach, die in der Musikschule Wetzlar als Hobbysänger tätig sind, und deren Lehrerin Pianistin Iduna Demmer vor.

Die Opernsänger traten in historischen Kostümen vor, um die Stimmung der Arien noch realistischer darzustellen. Als gelungene Einführung in den kulinarisch-musikalischen Abend interpretierten die Musiker eine Arie aus dem „Don Giovanni“ und wurde ein Amuse-Bouche von Kalbbäckchen mit Kartoffelpüree serviert. Das Menü aus der Emilia Romagna bestand aus mit Parmesan gratinierten grünen Spargeln mit Parmaschinken als Vorspeise, Kürbis-Risotto mit Amaretti und Balsamico als erstem Gang und Schweinefilet in würziger Brotkruste mit im Ofen gebackenen Kartoffeln und Schwarzkohl als zweitem Gang. Die Gäste konnten das köstliche Abendessen mit einem Vanilleeis mit Kirschen und Liquor Saba Modenese als Nachtisch, danach Espresso oder Amaro abschließen. Zwischen einem Gang und dem nächsten trugen Korbach und Sturm, begleitet von Demmer am Klavier, zur angenehmen Atmosphäre der Veranstaltung mit ihren Interpretationen von Mozarts Arien bei. Mit „Ridente la calma“ („Der Sylphe des Friedens), „In diesen heil’gen Hallen“ aus der „Zauberflöte“ und einem Duett von Susanna und dem Graf aus „Le nozze di Figaro“ zeigten sie ihr Können und begeisterten das Publikum mit ihren Stimmen.

Als Abschied und Übergang zu einer eher besinnlichen Stimmung zum 1. Advent präsentierten sie „Abendsegen“ aus „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Von diesem Stück gaben sie noch eine Zugabe nach großem Beifall der Gäste.