DIG Mittelhessen e.V. las aus Giovanni Boccaccios „Decameron“

Auch dieses Jahr lud die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen e.V. ein, literarische Texte von einem wichtigen italienischen Autor im Rahmen eines Lesemarathons vorzulesen. Am Donnerstag, 15. März 2018, traten zahlreiche freiwillige Leserinnen und Leser in den Räumlichkeiten der Phantastischen Bibliothek Wetzlar mit den Novellen aus dem „Decameron“ von Giovanni Boccaccio auf, die im 14. Jahrhundert in Florenz geschrieben wurden. Die 1. Vorsitzende der DIG Mittelhessen e.V. Rita Schneider-Cartocci freute sich über die rege Teilnahme von Publikum, angemeldeten Lesern und Zuhörern, die für erkrankte eingeplante Leser spontan eingesprungen sind und einen Auszug aus den Novellen vorgelesen haben. Es sei sehr schön, dass man sich in unserer kurzlebigen Zeit mit diesen schwierigen Literaturtexten beschäftige, begrüßte Schneider-Cartocci die Anwesenden. Diese Veranstaltung war der vierte Lesemarathon, der den bedeutendsten italienischen und deutschen Autoren mit Italienbezug gewidmet ist – nach Dante, Goethe und Eco. Sie fand auch dank der Initiative des Dachverbandes VDIG statt und stand unter der Schirmherrschaft der Botschaft der Italienischen Republik in Berlin. Anfang bis Mitte März wurden in rund 30 deutschen Städten die Novellen des „Decameron“ auf Italienisch und Deutsch vorgelesen; eine Lesung aus der deutschen Übersetzung von Peter Brockmeier wurde vom Reclam Verlag genehmigt. Der Boccaccio-Lesemarathon ist die erste größere Aktion in der von der VDIG initiierten Sprachoffensive Italienisch / offensiva lingua italiana (oli). Damit will der Dachverband Italienisch allgemein wieder mehr in das Interesse der Öffentlichkeit rücken. DIG-Vorstandsmitglied Italienischdozentin Grazia C. Caiati übernahm die Moderation des Abends und hielt einen Kurzvortrag über Boccaccio (1313-1375), in dem seine Biografie und sein Werk vorgestellt wurden. Das „Decameron“ enthält 100 Novellen, die zehn junge Menschen (sieben Frauen und drei Männer) an den zehn Tagen ihres Aufenthalts auf einem Landgut außerhalb Florenz, wo sie vor der Pest 1348 geflüchtet waren, erzählten, um die Zeit zu vertreiben. In diesen teils ironischen, teils erotischen, teils derben, teils tragischen Geschichten geht es um verschiedene Themen, wie das Schicksal, die Schlauheit, die Liebe, die Natur der Menschen. Die sechs Novellen bzw. Auszüge auf Deutsch und Italienisch, deren Lektüre sich die 13 Leserinnen und Leser teilten und präsentierten, sollten unterhaltsame Beispiele der Vielfältigkeit des Werks sein. Der zweistündige Lesemarathon begann auf Italienisch mit Francesco Vizzarri mit der Novelle von „Chichibio“, die dann von Helga Langer auf Deutsch wieder vorgelesen wurde. Es folgten Volker Schreiber, Anni Röhr, Gerda Stockbrügger, Gudrun Webel und Dr. Werner Janke mit Novellen über die äußere Schönheit, die Religionen und den Edelmut. Nach einer kurzen Pause, in der die Anwesenden Häppchen und ein Glas Wein genießen konnten, lasen Dagmar Thum und Dieterich Emde die erotische Novelle von Peronella und Giannello vor. Aus dem 10. Tag schlossen die Lesung Stéphane Baris, Dr. Sabine Heymann, Nina Maria Blume und Dr. Alessandra Riva, die den letzten Text auf Italienisch vorlas, so dass der Marathon mit einem Originaltext von Boccaccio ebenfalls endete, so wie er begonnen hatte. Ein besonderes Dankeschön für diese gelungene Veranstaltung ging an die Organisatorinnen Grazia C. Caiati und Dagmar Thum aus dem DIG-Vorstand, die die Textauszüge ausgewählt und den Ablauf des Lesemarathons geplant haben.