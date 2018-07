Deutsch-italienische Gruppe entdeckt die Eistradition und genießt Gelato im Eiscafé Bacio

Vor einigen Wochen zog es mehr als 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim hochsommerlichen Wetter in die Mittagspause ins Eiscafé Bacio in Wetzlar-Nauborn, um mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Mittelhessen e.V. im Rahmen des zweisprachigen Gesprächskreises „Gelato italiano“ mit dem erfahrenen Eismacher Antonio De Vico, der bereits seit 1982 seine erste Eisdiele in Wetzlar eröffnete, etwas über die Tradition und die Herstellung dieser geliebten Speise zu lernen – und natürlich noch ein leckeres Eis in netter Runde zu genießen. In einer kurzen Einführung lieferte die 1. Vorsitzende der DIG Mittelhessen e.V. Rita Schneider-Cartocci geschichtliche Informationen über das Speiseeis. Erste Erwähnungen dieses Produkts wurden bei Plinio dem Älteren im Antiken Rom nachgewiesen, aber das Eis war auch bereits in Asien und in arabischen Ländern bekannt. Sogar in der Bibel sprach man über Ziegenmilch, die mit Schnee vermischt wurde. Durch die Araber kennt man den Brauch, Fruchtsäfte mit Zuckergemisch und Schnee oder Eis zu vermischen. Marco Polo brachte das „Sorbet“ nach Venedig, sowie neue Formen der Kühlung. Die eigentliche Verbreitung kam durch die Araber über Sizilien durch ganz Europa, immer wieder mit neuen Rezepten und Mischungen, zum Beispiel, die zufällige Mischung von Zitronen und dem Schnee des Ätnas. Die Süßspeise feierte mit vielen Beimischungen, u. a. Milch und Fruchtpüree, Sorbets oder Semifreddo, Riesenerfolge bereits in der Renaissance. Durch Caterina de‘ Medici kam das „Gefrorene mit parfümiertem Zuckerwasser“ in Marseille auf Hochzeitsbanketts zum Erfolg. 1686 eröffnete der Italiener Procopio das erste Eiscafé Café Procope in Paris. Weitere Eisdielen in Italien und ganz Europa folgten. Auch heute gibt es genauso viele Eisrezepte wie Pastaformen und –soßen, es ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, so Antonio De Vico, der mit Leidenschaft die Herstellung des Eises, die Qualität und Konsistenz der Zutaten sowie Hygienevorschriften und hochwertige Eismaschinen in seinem Produktionsraum, dem Eislabor - wie er es nannte - erklärte. Seine Familie und er informieren sich ebenso jährlich auf den Fachmessen für Speiseeis in Norditalien. Es ist sehr interessant, dass von Eisdiele zu Eisdiele verschiedene Sorten unterschiedlichen Erfolg haben, doch die Klassiker sind immer noch Schokolade, Haselnuss, Stracciatella - neben exquisiten sommerlichen Geschmacksrichtungen wie Mojito oder Granatapfel Joghurt. Genüsslich schleckten die Teilnehmer der Veranstaltungen ihr Mango- und Haselnusseis und verweilten noch gerne bei Plaudereien auf deutsch und italienisch, bei einem Eis – natürlich!