Erfolgreiche Kart Saison für Julia Ponkratz

In diesem Jahr kann Julia auf eine noch erfolgreichere Saison zurückblicken. Julia Ponkratz gewann alle 3 Läufe des traditionsreichen Graf Berghe von Trips-Memorial, das alljährlich vom Kart-Club-Kerpen ausgerichtet wird und hatte somit den Tagessieg in der Rotax Senior Klasse in der Tasche und ihre männliche Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Weiter wurde Julia Ponkratz in der ROTAX MAX Challenge Germany dritte in der Rookie-Wertung.

Das Hauptziel in diesem Jahr war allerdings die ROTAX MAX Challenge Clubsport. Hier konnte sie 3 Siege, 4 zweite Plätze sowie 3 dritte Plätze einfahren, sodass sie nach dem letzten Rennen in Kerpen mit 73 Punkten Vorsprung Jahres-Siegerin in der Klasse Rotax Senior National wurde und auch hier ihrer männlichen Konkurrenz keine Chance ließ. Für das nächste Jahr hofft Julia, dass sie ihren Titel verteidigen und weiterhin so erfolgreich Kartsport betreiben kann, wie dies in 2018 der Fall war.