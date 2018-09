Kinder lernen Wetzlars italienische Partnerstadt Siena im DIG-Ferien-Workshop kennen

In der letzten Ferienwoche bot der Verein einen Kinder-Ferien-Workshop in der Stadtbibliothek Wetzlar im Rahmen der Reihe „Freunde in Europa“ mit dem Thema „Kennst du Siena – Wetzlars Partnerstadt in Italien?“ an. Die 1. Vorsitzende der DIG Mittelhessen e.V. Rita Schneider-Cartocci und Vertreter des DIG-Jugendclubs zeigten Fotos aus Siena und schilderten den Kindern das Palio sehr anschaulich. Das Palio ist das berühmte Pferderennen, das zweimal im Jahr auf der Piazza del Campo stattfindet. Dort treten die „Contrade“, eine Art Nachbarschaftsgemeinschaften, Sienas gegeneinander an.

Ein Umzug in mittelalterlichen Kostümen und mit den Contraden-Standarten eröffnet die Veranstaltung. Schneider-Cartocci hatte Tücher mit Contraden-Wappen und Fahnen mitgebracht. Die Kinder durften die Tücher als Halstücher anziehen, Fahnen schwenken und sich gegenseitig Fahnen zuwerfen. Auch die anschließende Bastelzeit stand im Zeichen des Palios. Jedes Kind konnte sich seine italienische Flagge mit einem eigenen Wappentier versehen, ein Gelato (Eis) mit vielen bunten Pallina (Eiskugeln) basteln und Pferde-Bilder ausmalen. Nebenbei konnten die Kinder noch einige italienische Wörter lernen.