Quartettverein Liederkranz Burgsolms im Elsass unterwegs

Anschließend unternahm die Reisegruppe eine Schifffahrt aufder Ill, vorbei am Gerberviertel, durch viele Brücken, und vorbei an denimposanten, großen Gebäuden des Europaparlaments.

Nach diesem ersten, kulturellen Höhepunkt erwartete dieTeilnehmer in ihrem Hotel Felsenkeller in Waldkirch ein gutes Essen mitanschließendem gemütlichen Beisammensein.

Am nächsten Tag unternahm die Gruppe eine Fahrt nach Colmar,begleitet von ihrer Reiseführerin. Nach der Anreise durch die landschaftlicheSchönheit des Elsass wartete eine Stadtrundfahrt mit dem Minizug auf den Chor.Anschließend besuchte die Reisegruppe das schöne Städtchen Riquewihr, bevor esweiterging zum Kaiserstuhl, wo der Tag bei einer Weinprobe mit Winzervesperausklang. Gut gelaunt traten die Sängerinnen und Sänger am nächsten Morgen dieHeimreise an. In Neustadt an der Weinstraße konnten sie bei einem mehrstündigenAufenthalt noch ein Weinfest besuchen.