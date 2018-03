Start in die Prüfungssaison bei dem Verein für Deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Burgsolms

Allen teilnehmenden Hunden konnte von VDH-Leistungsrichter Wilfried Scheld aus Buseck das Ausbildungskennzeichen AD (Ausdauerprüfung) zuerkannt werden. Von der Ortsgruppe Burgsolms waren Monika Bergner-Dieler mit Emil von der Letzlinger Heide, Martin Lauer mit Amira vom Elfenturm und Henning Pötz mit Moonlight vom Haus Lohre erfolgreich.

Nach bestandener Prüfung stärkten sich Hundeführer und Gäste im Vereinsheim mit Steaks und Würstchen vom Schwenkgrill; der Durst

wurde an diesem Tag selbstverständlich mit Radler gelöscht.

Auch für die nächsten Veranstaltungen erwartet die Ortsgruppe Burgsolms e. V. auf ihrem Vereinsgelände Am Kalkküppel viele

Teilnehmer und interessierte Besucher:

Am 29. Mai findet eine Nachtübung statt. Am darauf folgenden Wochenende, dem 05. und 06. Juni, laden die Hundesportler zum

Tag des Hundes ein. Bei dieser bundesweit vom VDH initiierten Veranstaltung möchte sich der Verein allen Interessierten am Samstag von 15.00 – 19.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 – 13.00 Uhr während des Übungsbetriebes präsentieren. Auch an diesen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.