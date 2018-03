Tierspuren im Wald

Am 07. Oktober trafen sich die Natur-Scouts zur gemeinsamen Tierspurensuche. Nach einer kurzen Einführung, welche Art von Spuren Tiere im Wald und auf der Wiese hinterlassen, machten sie sich zu einer kleinen Wanderung auf den Weg. Die ersten Spuren in Form von Losung wurden schnell gefunden und konnten dann gemeinsam mit an- und abgenagten Zapfen, Pilzen, Federn und Hufabdrücken bestimmt werden. Zum Abschluss fertigten die Kinder Gipsabdrücke an, die sie dann auch mit nach Hause nehmen durften. Sie staunten immer wieder, wie vielfältig die Spuren unserer heimischen Tiere im Wald sind und waren stolz darauf, diese Spuren selbst entdecken zu können. Das nächste Treffen der Natur-Scouts findet am 11. November 2015 statt. Thema wird dann der Wald und die Tiere im Winter sein. Anmeldungen nimmt die Umweltpädagogin Pia Rixen per e-mail oder telefonisch entgegen: pia.rixen(at)freenet.de, 0170-2140014. Weitere Informationen zu den Natur-Scouts gibt es unter www.natur-scouts.de.